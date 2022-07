அதிமுக தலைமை அலுவலக சீல் வழக்கு.. வன்முறை தொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது காவல்துறை!

Chennai

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 11ம் தேதி அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களுக்கு இடையே கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டது. அதிமுக அலுவலகத்தை ஓ பன்னீர்செல்வம் கைப்பற்றியதோடு, சில முக்கிய ஆவணங்களையும் எடுத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறையை தொடர்ந்து சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னையை காரணம் காட்டி கட்சி அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு சீல் வைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறி பன்னீர்செல்வமும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்த இரு வழக்குகளும் நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், வன்முறை தொடர்பாக காவல்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கின் விசாரணை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. இதன்பின்னர் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதேபோல் வன்முறை தொடர்பாக வீடியோ ஆதாரங்களும் சமர்பிக்கப்பட்டது.

இதனைப் பார்த்த நீதிபதி சதீஷ் குமார், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட தரப்பினர் செல்லும் போது காவல்துறையினர் அமைதியாக இருந்தது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

On July 11, a fierce clash broke out between OPS and EPS supporters at the AIADMK headquarters. It is said that O Panneerselvam seized the AIADMK office and took away some important documents. Following the violence at the AIADMK head office, the Revenue Commissioner issued an order to seal the party office citing law and order problem.