வீடு புகுந்து இளம் பெண்ணிடம் பலாத்கார முயற்சி.. ரவுடியை தட்டித் தூக்கிய போலீஸ்.. சென்னையில் ஷாக்!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: சென்னை ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராமில், வீட்டில் தனியாக இருந்த இளம் பெண்ணை, பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற ரவுடியை, ஆவடி மகளிர் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

சென்னை ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராம் இந்து கல்லூரி சாலையில் வசிக்கும் இளம் பெண் ஒருவர், தந்தை உயிரிழந்ததால், தனது தாயாருடன் வசித்து வருகிறார். 12-ம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள அந்தப் பெண், தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கக்கன்ஜி நகர், திருவள்ளுவர் தெருவைச் சேர்ந்த மாருதி என்கிற மாறன் என்பவர் மீது, கொலை, அடிதடி, பலாத்கார முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு நிலுவையில் உள்ளன. எனினும் ரவுடி மாருதி, தொடர்ந்து இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவர்கள் வீட்டை இடித்து தள்ளிய போலீஸ்.. வரவேற்ற ஊர் மக்கள்

English summary

In Pattabiram, Chennai, the police arrested and imprisoned a rowdy who tried to rape a young women who was alone at home.