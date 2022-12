தந்தன..தந்தன! திருவிழானாலே கொண்டாட்டம் தானே! பள்ளிகளில் கலைத் திருவிழா! கல்வித்துறை வெளியிட்ட வீடியோ

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்திலுள்ள பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் கலைத்திருவிழா நடைபெற்று வரும் நிலையில், அது தொடர்பாக அத்துறை சார்பில் மாணவிகள் நடனமாடும் வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, மாணவர்களின் கலைத் திறன்களை வெளிக்கொணரும் விதமாக அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் கலைத் திருவிழா நடத்தப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருந்தார்.

இதனையடுத்து தமிழகம் முழுவதிலுமுள்ள பள்ளிகள் பள்ளி, வட்டாரம், மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவில் கலைத் திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டு மாணவ மாணவிகள் தங்கள் கலைத் திறன்களை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

In order to showcase the talents of the students studying in the schools in Tamil Nadu, the school education department of Tamil Nadu is conducting an art festival.