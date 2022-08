தளபதியை போல மாஸ்க் இல்லாமல் ஜெட் ஓட்டிய பெண்; இதெல்லாம் சாத்தியமா பாஸ்? அறிவியலின் பதில் இதுதான்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான பீஸ்டு திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், சில காட்சிகள் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி இருந்தன.

America-வின் Secret ஆயுதம்! வீட்டு Balcony-யிலேயே தீவிரவாதியை துண்டாடிய பயங்கர Missile *Defence

பீஸ்ட் திரைப்படத்தில் விஜய் சுகோய் போர் விமானத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் புகுந்துவிடுவார். இந்த காட்சிகள் இத்திரைப்படத்தின் மிகவும் ரசிக்கத்தக்க காட்சிகளாகும். ஆனால் இதைத்தான் பலர் விமர்சித்திருந்தனர்.

இந்த விமானத்தை ஓட்டும்போது விஜய் ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை கழட்டி விட்டு ஹாயாக பேசிக்கொண்டிருப்பார். தற்போது அதேபோல பெண் விமானி ஒருவர் ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை கழட்டிவிட்டு பயணித்துள்ளார். உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியுமா என்பது குறித்துதான் இந்த செய்தி தொகுப்பு விவரிக்கிறது.

துரத்தும் 'ஜெயலலிதா’ மரணம்! எய்ம்ஸ் தந்தது அறிக்கை தானே! இறுதி தீர்ப்பு இல்லையே? விடாத புகழேந்தி..!

English summary

(விஜய் நடித்த பீஸ்டு பட காட்சிகளை டிரெண்ட் செய்யும் ரசிகர்கள்): In the movie, while piloting the fighter jet, Vijay takes off his oxygen mask and talks. Now, similarly, a female pilot has taken off her oxygen mask and traveled. This news package explains whether this model can really be done.