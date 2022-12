50 ஆயிரம்..அம்மா என்னை கடத்திட்டாங்க! தாயிடம் ஆட்டைய போட கடத்தல் நாடகம்! தொக்காய் சிக்கிய ‘ஒத்தரோசா’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நண்பர்களுடன் செலவு செய்து ஜாலியாக ஊர் சுற்றுவதற்காக பெற்ற தாயிடமே ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை பணம் பறிக்க திட்டமிட்டு கடத்தல் நாடகம் ஆடிய இளம் பெண்ணை போலீசார் பிடித்து விசாரித்ததோடு அவரை எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர்.

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து விட்ட இந்த காலத்தில் செல்போன்களில் மூழ்கிக் கிடக்கும் இளம் தலைமுறைர் பணத்துக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற நிலைக்கு வந்து விட்டனர். சமூக வலைதள குற்றங்கள் மட்டுமல்லாது கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்களுக்கு அடிமையாவதும் அதிகரித்து வருகிறது.

இது ஒரு புறம் இருக்க இளம் பெண்களும் போதை உல்லாச வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு தவறான பாதைக்கு செல்வதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

The police arrested and interrogated a young woman who planned to extort 50,000 rupees from her mother to spend it with her friends and have fun around town.