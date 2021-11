ஆவினை தூக்கிவிடும் தமிழக அரசு.. கொடுத்த பல்க் ஆர்டர்.. பொங்கலுக்கு வீடு தேடி வரப்போகும் ஆவின் நெய்!

Chennai

சென்னை:பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 20 பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.

பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, நெய், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கடுகு, சீரகம், மல்லி தூள், மிளகு, புளி, கோதுமை மாவு, ரவை, உப்பு, மிளகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு ஆகிய 20 பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 1,088 கோடி ரூபாய் செலவில் இது வழங்கப்படுகிறது.

English summary

aavin management has welcomed the inclusion of aavin Ghee in the package announced by the Government of Tamil Nadu on the occasion of Pongal festival