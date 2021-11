இதுவரை இல்லாத அளவில்.. தீபாவளி விற்பனையில் சாதனை படைத்த ஆவின்.. அமைச்சர் நாசர் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக அரசின் நிறுவனமான ஆவினை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை விற்பனை செய்ய பல்வேறு வகையிலும் விளம்பரம் செய்யப்படுகின்றன.

வழக்கமாக தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் இனிப்புகள் உள்ளிட்ட ஆவின் பொருட்கள் விற்பனை அமோக இருக்கும். இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

English summary

Dairy Minister Samu Nasser has said that Aavin products have sold for Rs 83 crore so far this year for Diwali. He said that very soon we are going to send spirit products for sale to the neighboring state and neighboring countries