திமுக தான் பாஜகவின் ”பி டீம்”.. உறவும் தேவையில்லை பகையும் தேவையில்லை! மநீம கமல்ஹாசன் ஆவேச பேச்சு..!

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பி டீம் என்று திமுக விமர்சித்த நிலையில், இப்போது திமுக தான் பி டீமாக செயல்படுகிறார்கள் எனவும், தற்போதைய ஜனநாயகத்தில் ஜனம் தனியாகவும் நாயகம் தனியாகவும் தான் இருக்கிறது என நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் நாளையொட்டி இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தலைமையில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் காணொலிக் காட்சி மூலம் கலந்துகொண்டு நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொது மக்களிடையே உரையாற்றினர்.

English summary

Kamal Haasan, the actor and the leader of the makkal needhi maiam, said that while the DMK had criticized the makkal needhi maiam as the B team of the BJP, now the DMK was acting as the B team.