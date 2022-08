என்ன தவம் செஞ்சு புட்டோம்! அப்பாவால் அம்மாவைக் கூட பார்க்காத விஜய்? உண்மையான நிலவரம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தற்போது வரை நடிகர் விஜய் தனது பெற்றோரை நேரில் சந்திக்கவில்லை எனவும், தந்தை மீதான கோபம் காரணமாக தனது தாய் ஷோபாவை கூட நடிகர் விஜய் இதுவரை நேரில் சென்று பார்க்கவில்லை என்கின்றனர் விவரம் அறிந்த திரையுலகினர்.

'தளபதி' என்று தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர்களால் தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டாடப்படும் நடிகர் விஜய், திரை உலகுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகி உள்ளது. ஆனால் கதாநாயகனாக அவர் நடித்த நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் வெளியான ஆண்டு 1992.

டிசம்பர் 4ஆம் தேதி இயக்குனர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நாயகனாக நடித்த 'நாளைய தீர்ப்பு' திரைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Actor Vijay has not met his parents in person until now due to differences of opinion, and actor Vijay has not even visited his mother Shobha due to his anger towards his father.