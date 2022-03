சின்ன வயசுல மது குடிக்கிறாங்க..டாஸ்மாக்கை மூடுங்க.. சொல்றது யார் தெரியுமா? பாஜக காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்று தமிழகத்தில் சிறு வயது குழந்தைகளே மதுகுடிப்பதாகவும், மது பாலினத்தையோ வயதையோ பார்க்காமல் இறுதியில் உங்களை மனதளவிலும் உடலளவிலும் மெதுவாகக் கொன்றுவிடுகிறது எனவும், டாஸ்மாக் கடைகளை தடை செய்ய வேண்டிய நேரமிது என நடிகையும், பாஜக கலாச்சார பிரிவு தலைவருமான காயத்ரி ரகுராம் கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு அருகே அரசுப் பள்ளி சீருடையில் உள்ள மாணவிகள் சிலர் பேருந்திலேயே மது அருந்தும் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

2 அடில புரிய வைக்க வள்ளுவர் இப்போ இல்லையேனு கவலைப்படாதீங்க.. அதான் நாங்க இருக்கோம்ல!

அந்த வீடியோ காட்சிகளில் பள்ளி முடிந்து பேருந்தில் செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் பீரை குடித்துக் கொண்டு சென்றனர்.

English summary

Actress and BJP cultural leader Gayatri Raghuram has said that young children in Tamil Nadu drink alcohol and that alcohol eventually kills you mentally and physically regardless of gender or age.