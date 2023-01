அதிமுக விவகாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பறந்த கடிதம்.. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அதிரடி..ஏன்?

Chennai

சென்னை: புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான ரிமோட் ஓட்டுப்பதிவு தொடர்பான ஆலோசனைக்கு தமிழக தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அதிமுகவுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பெயரில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. இதனை அதிமுக தலைமை அலுவலகம் பெற மறுத்து 2 முறை திருப்பி அனுப்பிய நிலையில் கடித்ததில் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டது ஏன்? என்பதற்கு தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ விளக்கம் அளித்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக சம்பவம் குறித்து சத்ய பிரதா சாஹூ இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் இருக்கும் விஷயம் பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டு அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கண்டுக்கொள்ளாமல் ஒற்றை தலைமையை செயல்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டியது. மேலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக்க திட்டமிடப்பட்டது.

ADMK Crisis: Tamil Nadu Chief Electoral Officer writes a letter to the Election Commission of India, A letter was sent to AIADMK in the name of coordinator and co-coordinator on behalf of Election Commission of Tamil Nadu regarding consultation regarding remote voting for migrant workers. Why did the AIADMK head office refuse to receive it and send it back twice, why did it mention coordinator and co-coordinator? Chief Electoral Officer of Tamil Nadu, Satyapratha Sahu explained that. Following this, Sathya Pradha Sahu has written a letter to the Election Commission of India regarding the incident. Details of the matter contained in the letter have been released.