யார் வேணும்னாலும் லெட்டர் கொடுக்கலாம்.. சபாநாயகர் நாங்க சொல்வதைத்தான் கேட்கணும் - ஜெயக்குமார் கறார்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக யாரை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்பது கட்சித் தலைமையின் முடிவு. சபாநாயகர் இந்த நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் வகித்து வந்த எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியைப் பறித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி. எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக ஆர்.பி.உதயகுமார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆர்.பி. உதயகுமாரை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக அறிவித்தது ஏன் தெரியுமா? புகழேந்தி சொல்லும் "பாயிண்ட்"

இந்நிலையில், சபாநாயகருக்கு யார் வேண்டுமானாலும் கடிதம் எழுதலாம், ஆனால் அதிமுகவில் அதிகாரம் படைத்தவர் சொல்வதைத்தான் சபாநாயகர் கேட்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

