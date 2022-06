ஜோதிடர் குறித்த நல்ல நேரம்..தயாரான 23 தீர்மானங்கள் - இபிஎஸ்க்கு சாதகமான "அந்த" தீர்மானம் இருக்கா?

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை என்ற மல்லுக்கட்டு முடிவுக்கு வராத நிலையில் ஜோதிடர் குறித்துக்கொடுத்த நல்ல நேரத்தில் தீர்மானங்களை தயாரித்திருக்கிறார்களாம் அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள். அந்த இருபத்திமூன்று தீர்மானங்களில் ஒற்றை தலைமை தீர்மானம் இல்லை என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருந்தாலும் பொதுக்குழு நடைபெற உள்ள வானகரம் கல்யாண மண்டபம் கனஜோராக தயாராகி வருகிறது. கட் அவுட்கள், ஃபிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்களும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இருவரின் ஆதரவாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர் தான் இந்த தீர்மானங்களை தயார் செய்து உள்ளனர்.

நாளை மறுநாள் அதிமுக பொதுக்குழு..! அதிமுக விதிகளில் திருத்தம் செய்ய தடை கோரி வழக்கு! நாளை விசாரணை!

AIADMK Single Leader issue: ADMK General body meeting: (அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை பொதுக்குழு கூட்டம்)AIADMK key executives may have made resolutions in good time as noted by the astrologer. It has also been reported that there is no single leadership resolution in those twenty-three resolutions.