யாருப்பா இவரு? காரைக்கால் மின்தடைக்கு திமுகவை விமர்சித்த அதிமுக லீடர்- பங்கமாக கலாய்த்த நெட்டிசன்ஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டதற்கு தமிழக அரசை விமர்சித்து ட்வீட் செய்த அதிமுக ஐடி விங் மாவட்ட தலைவரை நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்ட அதிமுக ஐடி விங் தலைவரான பசுபதி செந்தில் என்பவர், காரைக்காலில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது பற்றிய செய்தியைப் பகிர்ந்து, தமிழக அரசை விமர்சித்திருந்தார்.

அதற்கு, காரைக்கால் எந்த மாநிலத்தின் கீழ், யார் ஆட்சியின் கீழ் வருகிறது என்பதை நன்றாக உறுதி செய்து ட்வீட் போடுங்க என நெட்டிசன்கள் அவரை கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

முற்றும் மின் ஊழியர் போராட்டம்! முழுவதுமாக இருளில் மூழ்கிய புதுச்சேரி! போராட்டத்தில் குதித்த மக்கள்!

English summary

Karur District AIADMK IT Wing President Pasupathy Senthil shared the news about the power cut in Karaikal and criticized DMK government. Netizens are teasing ADMK IT executive who criticizing TN government for the power cut in Puducherry's Karaikal.