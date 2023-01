ரூ.1000 கொடுப்பீங்களா? நீங்க செல்போன் கொடுத்தீங்களா? சட்டசபையில் அதிமுகவுக்கு திமுக பதில் கேள்வி

Chennai

சென்னை: திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்குவதாக அறிவித்தது. தற்போது வரை ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. இந்நிலையில் தான் அதிமுக எம்எல்ஏ கேபி முனுசாமி சட்டசபையில் இன்று, ‛‛குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 தருவதாக தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தீர்களே. அந்த தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன ஆயிற்று ?'' என கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, 2016 இல் பெண்களுக்கு செல்போன் தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே இன்றுவரை கொடுத்துள்ளீர்களா? என பதில் கேள்வி எழுப்பியது வாதத்தை கிளப்பியது.

2023ம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. முதல் நாள் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் உரையுடன் தொடங்கியது. ஆளுநர் ஆர்என் ரவி அச்சிடப்பட்டு வழங்கிய அரசின் உரையில் சிலவற்றை படிக்காமல் விட்டார். அதோடு கூடுதலாக சில விஷயங்களை சுயமாக அவர் சேர்த்து படித்தது.

இது சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதையடுத்து சட்டசபையிலேயே முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு வழங்கப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட உரையில் உள்ள அம்சங்களை மட்டும் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். அதில் இல்லாமல் ஆளுநர் ரவி குறிப்பிட்ட விஷயங்களை அவை குறிப்பில் இடம்பெற செய்யக்கூடாது தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இதையடுத்து ஆளுநர் ஆர்என் ரவி சட்டசபையில் இருந்து பாதியில் வெளியேறினார்.

In its election manifesto, the DMK had announced a monthly stipend of Rs 1,000 to women heads of families. Till date, the Rs 1,000 scheme has not been implemented. In this context, AIADMK MLA KP Munusamy raised a question in the assembly today, If you made an election promise to give one thousand rupees to the heads of the family, what happened to that election promise?'' To this Municipal Administration Minister KN Nehru said that in 2016 you will give cell phones to women, have you given them till date? As the answer raised the question sparked an argument.