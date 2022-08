3 மேட்டர்.. 2 அல்டிமேட் பிளான்.. எல்லாமே போச்சா.. இதான் "மேலிடம்".. பாஜகவை நாடும் எடப்பாடி? என்னவாம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி, கட்சி விவகாரத்தில் சட்டரீதியான முடிவை எதிர்நோக்கி இருந்தாலும், மேலிட பாஜகவுடன் அவருக்கான அரசியல் உறவு தொடரவே செய்யும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் அறுதியிட்டு சொல்கிறார்கள்.. இதற்கு என்ன காரணம்?

Sasikala, Dinakaran இணைய வேண்டும் என்பது தொண்டர்கள் விருப்பம் - Manoj Pandian *Politics

கோர்ட்டு உத்தரவுப்படி இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்ற பதவியும், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அவைத்தலைவர், பொருளாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளும் செல்லாததாகி விட்டன.

இந்த தீர்ப்பு வெளியாகிய நிலையில்தான், கூட்டுத்தலைமையோடு மறுபடியும் ஒன்று கூடுவோம், கட்சியை நடத்துவோம் என்று ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி அப்பீல் மனு..ஹைகோர்ட்டில் நாளை விசாரணை

English summary

ADMK News: Will Edapadi Palaniswami lose the support of BJP leaders and whats will he do the next டெல்லி மேலிடத்தை பகைத்துக் கொண்டு எடப்பாடியால் அரசியல் செய்ய முடியாதாம்