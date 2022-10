மருத்துவமனையில் வார்டுபாயாக மாறிய யூடியூபர்! சென்னையில் பைக் சாகசத்தால் பாடம் புகட்டிய நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் பைக் ஸ்டண்ட் செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட 22 வயது யூடியூபர் அலெக்ஸ் பினோய், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தேனாம்பேட்டை சிக்னலில் போக்குவரத்து விதிகளை மதிக்க வேண்டும் எனக்கூறி விழிப்புணர்வு செய்து துண்பு பிரசுரங்கள் வினியோகித்தார். மேலும், இன்று முதல் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் வார்டு பாய் பணியாற்ற துவங்கி உள்ளார்.

தற்போது கிராமங்கள் முதல் பெரு நகரங்கள் வரை இளைஞர்கள் விலையுயர்ந்த பைக்குகளை வாங்கி விபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறி வீலிங் உள்ளிட்ட சாகசங்களை செய்து வருகின்றனர்.

இத்தகைய சாகசங்கள் அவர்களின் உயிருக்கு மட்டுமின்றி சாலையில் செல்லும் பிற வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்களின் உயிருக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளன.

English summary

22-year-old YouTuber Alex Binoy, who was arrested for doing a bike stunt in Chennai and released on bail, spread awareness and distributed leaflets saying that traffic rules should be respected at Thenampet signal as per the court order. Also, he has started working as a ward boy at the Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai from today.