அடி ஆளை அனுப்புகிறார்.. பெரிய ஆபத்து.. என்னது அண்ணாமலையா? புயலை கிளப்பிய காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அண்ணாமலைக்கு எதிராக காயத்ரி ரகுராம் வைத்துள்ள விமர்சனத்தில், அண்ணாமலைக்கு இப்போது என்னுடன் பேசத் தைரியம் இல்லை, ராஜினாமா செய்த அடி ஆளை அனுப்புகிறார். ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் எனக்கு எதிராக அவர் போட்டியிட முடியுமா அல்லது முடியாதா என்று காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கட்சியில் இருந்து ராஜினாமா செய்தார் அதன் மூத்த நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராம். இதையடுத்து பாஜக மீது கடுமையான விமர்சனங்களை, அண்ணாமலை மீது கடுமையான விமர்சனங்களை காயத்ரி ரகுராம் வைத்து வருகிறார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட தயாரா என்று அண்ணாமலைக்கு காயத்ரி ரகுராம் சவால் விட்டுள்ளார். இந்த நிலையில்தான் அண்ணாமலை தன்னை அடி ஆளை வைத்து மிரட்டியதாக காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Gayathri Raghuram said allegations against Tamil Nadu BJP Leader Annamalai Saying that he is sending few people to beat her after she left from BJP Party.