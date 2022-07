பிரதமர் மோடியை தொடர்ந்து.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் நலம் விசாரித்த சோனியா.. கொரோனா குணமாக வாழ்த்து

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இன்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அவரிடம் தொலைபேசியில் நலம் விசாரித்தார்.

தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கடந்த 12ம் தேதி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் வீட்டில் தனிமையில் இருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சென்னை காவேரி மருத்துவமனையில் ஸ்டாலினுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் உடல் நிலை சீராக உள்ளது..சில நாட்களுக்கு ஓய்வு தேவை - காவேரி மருத்துவமனை அறிக்கை

English summary

While Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is undergoing treatment in the hospital due to corona positive, Congress president Sonia Gandhi called him today and inquired about his health.