ஓபிஎஸ்-க்கு அனுப்பப்பட்ட வேட்பாளர் படிவம்.. மாலைக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவு.. உற்றுநோக்கும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கான படிவம், ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று மாலை 7 மணிக்கு வேட்பாளர் குறித்து பதில் அளிக்கவும் அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த இடையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும் ஹிரிஷிகேஷ் ராய் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

இதில் அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழுவே இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.

Form for selection of candidate to contest in Erode East by-election has been sent to the OPS and his support general committee members.