விவசாயி தற்கொலை! உடனே நிறுத்தனும்.. முதல்வருக்கு கோரிக்கை வைக்கும் ஓபிஸ்.. மீண்டும் கெயில்?

Chennai

சென்னை : விவசாய நிலங்களின் ஊடே எரிவாயு குழாய்கள் அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்துவதுடன், உயிரிழந்த தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கிட விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம் பள்ளி ஒன்றியம் பாலவாடி பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக கெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் எரிவாயு குழாய் அமையவுள்ள நிலங்களில் அளவீடு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்தப் பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நேற்று முன் தினம் பாலவாடி பகுதி விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த கரியப்பனஅள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கணேசன் என்பவர் தனது விளைநிலத்துக்கு சென்று தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has demanded that the construction of gas pipelines across agricultural lands be halted and that immediate action be taken to provide compensation to the families of farmers who lost their lives in Dharmapuri district.