திமுக ஆட்சியில் காவல்துறையினருக்கே பாதுகாப்பில்லை... அறிக்கையில் அனல் காட்டிய ஓபிஎஸ்

சென்னை: பொது அமைதிக்கான அச்சுறுத்தலும், காவல்துறையினர் சுதந்திரமாக செயல்படாத நிலை திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நிலவுவதாகவும், திமுகவின் அராஜக செயலுக்கு, சட்ட விரோத செயலுக்கு கடும் கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திமுகவினர் தன்னை பணிசெய்ய விடாமல் தடுப்பதாகவும், இதன் காரணமாகத் தான் தற்கொலை செய்து கொள்ளப்போவதாக காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெளியிட்ட ஆடியோ தமிழகத்தில் வைரலானது.

மேலும் திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் காவல்துறையினர் பொய்வழக்கு போடுவதாகவும், தமிழக காவல்துறையினர் திமுகவின் தொண்டர்படை போல் செயல்பட்டு வருவதாக அதிமுகவினர் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் காவல்துறையினர் சுதந்திரமாக செயல்படாத நிலை திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் ஏற்பட்டிருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதல் அமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

AIADMK co-ordinator O Panneerselvam has said that the threat to public order and the inaction of the police during the DMK regime is a strong indication of the DMK's anarchic and illegal activities.