சசிகலா பேச்சில் புல்லரித்துப்போன மாஜிக்கள்... 15 பேரின் பியூஸை பிடுங்கிய ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்

சென்னை: சசிகலா உடன் எந்த ஒட்டும் உறவும் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பே ஒருங்கிணைப்பாளர், ஓபிஎஸ் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இபிஎஸ் ஆகியோர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டனர். அதையும் மீறி சசிகலா உடன் போனில் பேசி அதை ஆடியோ ரிலீஸ் செய்ய வைத்த மாஜி அமைச்சர் ஆனந்தன் உள்ளிட்ட 15 பேர் தற்போது பீஸ் போன பல்பு போல கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நான் சசிகலா பேசுறேன்... ஆனந்தன் நல்லா இருக்கீங்களா? என்று தொலைபேசி வழியாக சசிகலா பேசியதைக் கேட்டு நம்ப முடியாமல் புல்லரித்துப்போனார் மாஜி அமைச்சர் ஆனந்தன். நிஜமாகவே சசிகலாதானா? அல்லது வேறு யாராவது குரல் மாற்றி பேசுகிறார்களா என்று கூட யோசித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய சசிகலா குடும்பத்தைப் பற்றி நலம் விசாரித்தார். , "எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஆனந்தன். சீக்கிரம் ஒரு நல்லது நடக்கும். நிச்சயமாக வந்துடுவேன். நான் எல்லோரிடமும் பேச ஆரம்பித்துவிட்டேன். எவ்வளவோ லெட்டர் வருது. மனசு குமுறலாக எழுதுறாங்க. அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்கு கஷ்டமா ஆகிடுச்சு எனக்கு என்று சொன்னார்.

AIADMK functionary and EX Minister Anandan sacked from party. Over the past few months, the co-ordinator, OPS deputy co-ordinator EPS, has issued a joint statement saying that there should be no relationship with Sasikala. In addition, 15 people, including former minister Anandan, who spoke to Sasikala on the phone and released the audio, have now been expelled from the party.