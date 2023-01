பொங்கலுக்கு முன் தீர்ப்பு வந்துடும்..இபிஎஸ் தான் பொதுச்செயலாளர்.. அடித்து கூறும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்

Chennai

சென்னை: உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் பொதுக்குழு வழக்கில் தீர்ப்பு தங்கள் தரப்புக்கே சாதகமாக வரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், எடப்பாடி பழனிசாமி பொங்கலுக்கு முன்பாக பொதுச்செயலாளராக நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படுவார் என்றும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் முதல்வர் வேட்பாளர் என்றும் அவரை ஏற்கும் கட்சிகளுடன் மட்டுமே கூட்டணி அமைக்கப்படும் எனவும் கூறினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினையால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ பன்னீர் செல்வத்திற்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு ஜூலை 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டது.

இந்த பொதுகுழுவில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வத்தை நீக்குவதாகவும் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இனி வேலைக்கு ஆகாது! அதிமுக வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வருமா? எடப்பாடி எடுத்த முக்கிய முடிவு! அதேதான்!

