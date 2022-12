4 மாஜி அமைச்சர்களை கரூருக்கு அனுப்பி வைக்கும் இபிஎஸ்! 29ஆம் தேதி திமுக அரசை கண்டித்து பொதுக்கூட்டம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கரூரில் அதிமுக கவுன்சிலர் கடத்தப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், திமுக அரசை கண்டித்து வரும் 29ஆம் தேதி கண்டனப் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்படும் என அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்த கண்டனப் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசுவதற்காக முன்னாள் அமைச்சர்கள் 4 பேரை கரூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

கொரோனா “பேட்ஜ்”.. 10ம் வகுப்பு “ஆல் பாஸ்”! மாணவர்களுக்கு புதிய சிக்கல் - எடப்பாடி அரசு மீது புகார்

English summary

AIADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami announced that a general meeting will be held on the 29th to condemn the DMK-led government after the kidnapping and release of an AIADMK councilor in Karur.