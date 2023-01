"பெரியார் மண்" இடைத்தேர்தலில் உறுதி செய்வோம்.. பாஜகவை அதிமுக வளர்த்துவிடுகிறது.. திருமாவளவன் பேட்டி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு கோரி கூட்டணி கட்சித் தலைவரான திருமாவளவனை, ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் சந்தித்தார். இதுகுறித்து திருமாவளவன் கூறுகையில், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வெற்றி என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று என்றும், தமிழ்நாடு பெரியார் மண் என்பது ஈரோட்டில் மீண்டும் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளர்த்துவிடக் கூடிய வேலையை அதிமுக செய்து வருவதாகவும் விமர்சித்தார்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழ்நாடு அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் இடைத்தேர்தலில் வெற்றிபெறுவதற்காக திமுக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து செயல்பாடுகளை தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக 11 அமைச்சர்கள் கொண்டு பெரும்படை திமுக தரப்பில் களமிறக்கியுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரி வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் ஆதரவு கோரினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் வெற்றி நிச்சயம்- முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்த பின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்

English summary

EVKS Ilangovan met Alliance Party leader Thirumavalavan seeking support in the Erode East by-election. Thirumavalavan said that the victory of EVKS Elangovan was confirmed and Tamil Nadu's Periyar soil would be confirmed again in Erode. He also criticized that AIADMK is doing the job of developing BJP in Tamil Nadu.