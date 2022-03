என்னங்க இது.. தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை.. சீறிய எடப்பாடி.. அதிமுக வெளிநடப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இருந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை எனவும் திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பட்ஜெட் மீதான விவாதக்கூட்டம் மூன்றாவது நாளாக இன்று நடைபெற்றது. கேள்வி நேரத்தில் எம்எல்ஏக்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் 110 விதியின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பல திட்டங்களுக்கு அரசாணை வெளியிடவில்லை என்று கூறினார்.

