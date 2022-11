எங்களுக்குதான் தலைவலி..விலகி செல்லும் ’இரட்டை இலை’! கட்டம் கட்டும் ’தாமரை’! கொங்கு சீனியர்ஸ் அப்செட்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருவதை விரும்பாத எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜக தரப்பிலிருந்து விலகிச் சென்று வருகிறார். இதனால் தங்களுக்குத்தான் சிக்கல் வரும் என்பதால் கொங்கு மண்டலம் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள சீனியர்கள் அப்செட்டில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நேருக்குநேர் மோதல் போக்கை கையாண்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் கழிந்து விட்டது. எடப்பாடிக்கே எப்போதும் போல நிர்வாகிகள் ஆதரவு, எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது.

அதே நேரத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை அவ்வளவு குறைவாக மதிப்பிட்டு விட முடியாது. நிர்வாகிகள் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் இருக்கிற ஒன்றிரண்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்எல்ஏக்களோடு பாஜக தலைமையின் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதாக தொடர்ந்து தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்.

English summary

Edappadi Palaniswami, who does not like O. Panneer Selvam's emphasis on single leadership in the AIADMK, is moving away from the BJP. It has been reported that the seniors in Kongu region and other areas are upset because this will only cause them problems.