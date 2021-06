அந்த ஒரே எண்ணத்தோடு தான் செயல்படுகிறேன்.. சசிகலாவின் அடுத்த ஆடியோ! திகைப்பில் எடப்பாடியார்!

Chennai

சென்னை: அம்மா விட்டுச் சென்ற பணியை நாம் செய்யணும்,, அந்த ஒரே எண்ணத்தோடுதான் நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று அதிமுக தொண்டர் ஒருவரிடம் சசிகலா பேசியதாக 7வது ஆடியோ வைரலாகி வருகிறது.

சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் நீதிமன்றம் விதித்த 4 வருடம் சிறை தண்டனை முடிந்த பின்னர் கடந்த ஜனவரி மாதம் சசிகலா விடுதலையானார். சசிகலா சிறையில் இருந்த வந்த பின்னர், அமைதியாக இருந்தார்.

சசிகலா மீண்டும் அரசியலுக்கு வருவாரா மாட்டாரா என்ற பரபரப்பு தேர்தலுககு முன்பு எழுந்தது. அப்போது சசிகலா யாரும் எதிர்பாராத விதமாக அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இதனால் அதிமுகவில் அப்போது நிலவி வந்த குழப்பம் முடிவுக்கு வந்தது.

The 7th audio went viral when Sasikala told an AIADMK volunteer that we should do the work that amma left behind and that I was acting with that same intention.