திருச்சியை வைத்து பிரமாண்ட திட்டம்.. அதிமுக பொதுக்குழுவின் 23 தீர்மானங்களில் இதுவும்? கசிந்த தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விரைவில் திருச்சியில் பிரமாண்ட மாநாடு நடத்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட இருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது.

இன்று நடைபெறும் பொதுக்குழுவில் தன்னிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட 23 தீர்மானங்களை தவிர வேறு எந்த தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது என நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து தடை பெற்றுவிட்டார் ஓபிஎஸ்.

இன்றைய பொதுக்குழுவில் திமுக அரசைக் கண்டிப்பது உள்ளிட்ட 23 தீர்மானங்கள் இடம்பெறுகின்றன. அதில், அதிமுகவின் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய தீர்மானமாக திருச்சியில் மாநாடு நடத்துவதும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆகட்டும் பார்க்கலாம்! எம்ஜிஆரின் 1976 கோவை அதிமுக பொதுக்குழு பார்முலாவை நம்பும் எடப்பாடி கோஷ்டி!

In today's ADMK general body meeting, 23 resolutions are to be passed. According to the sources, AIADMK will pass resolution to hold a grand party conference in Trichy.