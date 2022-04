அட்சய திருதியை நாளில் தானம் செய்யுங்கள்... உங்கள் வீட்டில் பொன்மழை பொழியும்

Chennai

சென்னை: அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம், வெள்ளி வாங்குவது மட்டும் முக்கியமல்ல பல முக்கிய நிகழ்வுகளும் அன்றைய தினம் நிகழ்ந்துள்ளன. தானம் செய்தால் உங்கள் வீட்டிலும் பொன் மழை பொழியும். சித்திரை மாத அமாவாசைக்குப் பிறகு வரும் திரிதியைத் திதி அட்சய திருதியை திதியாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு மே 3ஆம் தேதி அட்சய திருதியை நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

அட்சயம் என்பதற்கு வளருதல் என்று பொருள். சித்திரை மாதம் வளர்பிறையில் வரும் திருதியை நாள் அட்சய திருதியை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அட்சய திருதியை அன்று தானம் செய்பவர்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறும்.

என்ற நம்பிக்கை நிலவுகிறது.

ஆதிசங்கரர் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் பாடி தங்க நெல்லிக்கனியை பொன் மழையாக பொழியச் செய்த நாள் 'அட்சய திருதியை' நன்னாள் ஆகும். எனவேதான் அட்சய திருதியை நாளில் ஏழைகளுக்கு தானம் செய்தால் உங்கள் வீட்டிலும் பொன் மழை பொழியும் என்ற நம்பிக்கை நிலவுகிறது.

