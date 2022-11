10% இடஒதுக்கீடு.. உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் 10 கட்சிகளும் ஆதரவு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவு அளித்துள்ளதாக அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு அளித்தது. இதற்கு தமிழக அளவில் திமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

ஆனால் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு பாஜக, அதிமுக, சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு அளித்துள்ளன. இந்தநிலையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

முக்கிய பிரபலத்தை தட்டித் தூக்கிய பாஜக.. அமித்ஷா முன்னிலையில் இணைகிறார்? பரபர தகவல்!

English summary

Minister Ponmudi has said that all parties have supported filing a review petition against the Supreme Court's verdict on the issue of 10% reservation for the upper caste poor.