2020லேயே பரவியது.. டெல்டாவின் "பங்காளி".. அச்சுறுத்தும் கப்பா வகை உருமாறிய கொரோனா.. எப்படிப்பட்டது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவில் தற்போது பரவி வரும் கப்பா வகை கொரோனா வைரஸ் கிட்டத்தட்ட டெல்டா வகை கொரோனாவின் பண்புகளை கொண்டது. இரண்டும் கிட்டத்தட்ட அண்ணன் - தம்பி போன்றதாகும்.

இந்தியாவில் ஏற்கனவே டெல்டா வகை மற்றும் டெல்டா+ வகை கொரோனா வைரஸ்கள் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் தற்போது கப்பா வகை கொரோனாவும் பரவி வருகிறது. இன்று உத்தர பிரதேசத்தில் இரண்டு கப்பா வகை கொரோனா கேஸ்கள் கண்டறியப்பட்டன.

கொஞ்ச நஞ்ச மழையில்லை... மிக மிக கனமழை பெய்யும் மக்களே - 4 நாளைக்கு மழை வச்சு செய்யுமாம்

109 ஜீனோம்களை சோதனை செய்ததில் 2 பேருக்கு கப்பா வகை கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் 107 பேருக்கு டெல்டா வகை கொரோனா கண்டறியப்பட்டது. இந்தியாவில் பரவ தொடங்கி இருக்கும் கப்பா வகை கொரோனா குறித்து மக்கள் கவலையடைய தொடங்கி உள்ளனர்.

English summary

UP recorded two new Kappa cases: All you need to know the Kappa strain Coronavirus