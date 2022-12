அமைச்சரவை அதிரடி மாற்றம்! முப்பெரும் துறை அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலின்! என்னென்ன துறைகள் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் மகனும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நிலையில் அமைச்சரவை மாற்றப்பட்டு அவருக்கு கூடுதலாக சில துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது..

நடிகர், தயாரிப்பாளர், திமுக இளைஞரணி செயலாளர், சேப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முகங்களை கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று அமைச்சராக பொறுப்பேற்று இருக்கிறார்.

சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் அவருக்கு இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சர்கள் திமுகவினர் உதயநிதியின் உறவினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

உதயமான உதயநிதி ஸ்டாலின்! கல்லூரி நாட்களிலேயே கட்சிக்காக பிரச்சாரம்! இன்று அமைச்சராக அவதாரம்!

English summary

Udhayanidhi Stalin, son of DMK Leader Stalin and member of Chepakkam Tiruvallikeni assembly constituency, today took charge as the Minister of Youth Welfare and Sports, and some additional departments have been allotted to him in the cabinet reshuffle.