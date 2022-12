இன்று பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்.. தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. வெடிகுண்டு சோதனை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படும் நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில், பஸ், ரயில் நிலையங்கள் உள்பட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, கோவை, கார்த்திகை தீபவிழா நடைபெறும் திருவண்ணாமலையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து கடந்த 2 நாட்களாகவே கோவில், பஸ், ரயில் நிலையங்களில் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும் சந்தேகத்துக்குரிய இடங்களில் மோப்பநாய்கள் சோதனையிட்டன.

டிசம்பர் 6.. பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்.. தமிழ்நாடு முழுக்க 1.20 லட்சம் போலீசார் பாதுகாப்பு

English summary

As the Babri Masjid Demolition Day is being observed today, security has been increased in places where people congregate, including temples, bus stations and railway stations across Tamil Nadu. Chennai, Coimbatore, Karthigai Diwali festival is held in Thiruvannamalai, police have been concentrated.