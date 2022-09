பிஎப்ஐ அலுவலகங்களில் என்ஐஏ சோதனை.. அடுத்தது என்ன? அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் அமித்ஷா..பரபரப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கேரளா, தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் பிஎப்ஐ எனும் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு, எஸ்டிபிஐ கட்சியின் அலுவலகம், பிரமுகர்களின் வீடுகளில் என்ஐஏ சோதனை நடத்தப்படும் நிலையில் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திடீர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர், மத்திய உள்துறை செயலாளர், என்ஐஏ அதிகாரிகளுடன் அவர் சோதனை பற்றியும், கைது நடவடிக்கை குறித்தும் கேட்டு அறிந்தார்.

மேலும் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பது பற்றியும், உரிய பாதுகாப்பு பற்றியும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விவாதித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா நிர்வாகி வீட்டில் என்ஐஏ விசாரணை.. இளையான்குடியில் பரபரப்பு.. பின்னணி!

English summary

Union Home Minister Amit Shah has made a sudden consultation in Delhi while the NIA is conducting raids on the offices of the Popular Friend of India organization and the houses of celebrities in many places across the country, including Kerala and Tamil Nadu. They are said to have discussed the test and the next course of action.