பயந்த மாதிரியே நடக்கிறது.. இதற்குத்தான் திமுக வேண்டாம் என்று சொன்னோம்: டிடிவி தினகரன் காட்டம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எதற்காக திமுகவினர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஜெயித்துவிடக்கூடாது என்று பயந்தோமோ, எது நடக்கக்கூடாது என நினைத்தோமோ அது நடக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது என அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை 34வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் ஷர்மிளா காந்தி மற்றும் அவரது கணவர் கருணாநிதி ஆகியோர் வீடு கட்டுபவர்களிடம் பணம் கேட்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

பிளஸ் 2 செய்முறை தேர்வு ஏப்ரல் 25 முதல் மே 2 வரை நடைபெறும் - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம்

ஷர்மிளா காந்தி மற்றும் அவரது கணவர் கருணாநிதி கட்ட பஞ்சாயத்து செய்வது போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியாகி சமூக வலைதளத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Ammk general secretary DTV Dinakaran has condemned the release of a video of a Chennai DMK councilor extorting money. He also said that what we thought should not happen has started to happen.