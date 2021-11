நிரம்பிய மேட்டூர் அணை.. 22 ஏரிகளை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? அன்புமணி கேள்வி

Chennai

சென்னை: கனமழை காரணமாக மேட்டூர் அணை நிரம்பி வருவதால் வீணாகி வருவதாகவும், மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 119 அடியை எட்டி ஐந்து நாட்களாகியும் 22 ஏரிகளை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்ததால் கனமழை பெய்துவருகிறது. இதனால் மேட்டூர் அணை வேகமாக நிரம்பியது, மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் 9 டி.எம்.சி நீர் கடலில் கலந்துள்ளது. அதில் ஒரு சிறு பங்கை 22 ஏரிகளிலும் நிரப்பினால் ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் கூடுதலான நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று வெளியட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: ''தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பாசன ஆதாரமாகத் திகழும் மேட்டூர் அணை கிட்டத்தட்ட நிரம்பிவிட்டது.

