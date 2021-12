ஆட்சிக்கு வர முடியலையேனு வலி இருக்கு.. வேதனையில் பொங்கிய அன்புமணி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: 2019ஆம் ஆண்டில் அதிமுக கூட்டணிக்கு நாங்கள் செல்லவில்லை என்றால், அப்போதே அவர்கள் ஆட்சியை விட்டு சென்றிருப்பார்கள் எனவும், இளைஞர்களுக்கு பாமகவில் உள்ள மூத்த நிர்வாகிகள் வழிவிட வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சேப்பாக்கம் சிவானந்தா சாலையில் உள்ள அண்ணா அரங்கத்தில் பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், பாமக தலைவர் கோ.க.மணி, உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் .அதேபோல், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகளும் பொறுப்பாளர்களும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

தமிழகத்தில் 2026-ம் ஆண்டு பாமக ஆட்சி! உற்சாக டானிக் கொடுத்த அன்புமணி! பொதுக்குழு சுவாரஸ்யம்!

பொதுக் குழு கூட்டத்தில் மேடையில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், இளைஞர்களுக்கு மூத்த பொறுப்பாளர்கள் வழி விட வேண்டும் எனவும், பாமகவிடம் உள்ள அளவு பிற கட்சிகளிடம் இளைஞர் சக்தி கிடையாது என கூறினார். மேலும் 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு ராமதாஸ் அவர்களின் முதல் விருப்பமாக இருந்தது, அது தற்போது தடை பட்டுள்ளது, ஆனால் அது விரைவில் தீர்க்கப்படும் எனவும், தமிழகத்தை பாமக ஆள வேண்டும் அதுவே ராமதாஸ் அவர்களின் அடுத்த விருப்பம் என கூறினார்.

English summary

"If we did not join the AIADMK in 2019, they would have left the government immediately and the senior executives in pmk should give way to the youth," said pmk youth leader Anbumani Ramadoss.