தம்பி அண்ணாமலை.. காயத்ரி ரகுராம் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்லுங்க.. கனிமொழி கேள்வி!

சென்னை: ஆளுங்கட்சியை பற்றி பேசும் தம்பி அண்ணாமலையை பற்றி பாஜகவில் இருந்த அம்மையார் ஒருவர் முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு என்ன பதில் என்று திமுக எம்பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதேபோல் அண்ணாமலை மீது கட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பேராசிரியர் அன்பழகனின் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி விருகம்பாக்கத்தில் திமுக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுக துனைப்பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கபாண்டியான் மற்றும் பிரபாகர் ராஜா எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் காவலருக்கு திமுக இளைஞரணின் நிர்வாகிகள் ஏகாம்பரம் மற்றும் பிரபு ஆகிய இருவரும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட காவலர் உயர் அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK MP Kanimozhi has questioned what is the answer to the accusations made by a woman in the BJP about AnnamalaiPre who talks about the ruling party. He also questioned whether the party will take action on Annamalai.