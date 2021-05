மேலும் ஒரு கர்ப்பிணி மருத்துவர் பலி.. மருத்துவர் கார்த்திகா மரணம்..உயிரை பறித்த வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு கர்ப்பிணி மருத்துவர் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.. சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் கொரோனவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த கர்ப்பிணியான 29 வயது மருத்துவர் கார்த்திகா சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு மதுரையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலை மருத்துவரான 30 வயதான சண்முகப்ரியா உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதற்குள் அடுத்தாக ஒரு கர்ப்பிணி மருத்துவர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூரை சேர்ந்த மருத்துவர் ராமலிங்கம் - மணியம்மாள் தம்பதியினரின் மகள் கார்த்திகா (28). கார்த்திகா ஒரு மருத்துவராவார். அவரது கணவர் கார்த்தி திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வருகிறார்.

Another pregnant doctor dies in Tamil Nadu; Doctor Karthika dies at Apollo Hospital in Chennai. The death of 30-year-old Shanmugapriya, a primary care physician in Madurai, a few days ago has caused great grief.