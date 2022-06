அந்த பொண்ணு மாதிரி நானும் இறக்க வாய்ப்பு.. நண்பர்களை அலர்ட் செய்த தந்தூரி சாப்பிட்டு இறந்த மாணவன்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

ஆரணி: ஆரணியில் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஒரு சிறுமி உயிரிழந்ததை போல் நானும் இறந்து விட வாய்ப்பிருக்கிறது என தன்னுடன் உணவு சாப்பிட்ட நண்பர்களுக்கு ஆரணியை சேர்ந்த திருமுருகன் வாட்ஸ் ஆப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார்.

ஆரணி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள 5 ஸ்டார் எலைட் எனும் அசைவ ஹோட்டல் ஒன்று உள்ளது. இங்கு ஆரணி மோகனன் தெருவை சேர்ந்தவரும் ஆப்பிள் பள்ளியின் உரிமையாளருமான கணேஷ் என்பவரது மகன் திருமுருகன் (17) நண்பர்களுடன் கடந்த 24 ஆம் தேதி உணவருந்தினார்.

நண்பர்கள் அனைவரும் அவரவர் விருப்பம் போல் உணவை ஆர்டர் செய்துள்ளனர். அதில் எனது மகன் மட்டுமே தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டுள்ளார். அவருக்கு அன்று இரவு வயிற்று வலி ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். அவருக்கு ஸ்கேன் செய்யப்பட்டதில் குடல் முழுவதும் தொற்று பரவி அழுகி போய்விட்டதாக கூறிய மருத்துவர்கள் உடனடியாக வேலூர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வலியுறுத்தினர். இதனிடையே வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்பட்டது.

தொடர் மின்வெட்டு.. தூக்கத்தை தொலைத்த மக்கள்.. ஆரணி மின் வாரிய அலுவலகத்தின் மீது கல்வீச்சு!

English summary

Arani 17 years old boy sent message to his friends that he had severe stomach pain. So he might be dead like a girl who died of eating briyani at a hotel in Gandhi road.