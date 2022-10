"சாயும்" தினகரன்.. தாங்கும் பாஜக.. சைக்கிள்கேப்பில் "நூல்" விட்ட எடப்பாடி.. தொக்கா சிக்கும் மீன்கள்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை : எவ்வளவுதான் நெருக்கடிகள் சூழ்ந்தாலும், தன் பணியில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

பாஜகவை பொறுத்தவரை டிடிவி மீது நிறைய சாப்ட் கார்னர் உள்ளது.. குறிப்பாக அவரது அரசியலில் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்துள்ளது.. மிக சிறந்த அரசியல் தலைவர் என்ற வரிசையில் அவரை வைத்து பார்க்கிறது..

தினகரன் எப்போது தேர்தலில் நின்றாலும், அமமுக பிரித்த ஓட்டுக்கள், பெரும்பாலும் அதிமுக மற்றும் திமுகவின் அதிருப்தி ஓட்டுக்கள்தான் என்பதால், இதையும் தங்களுக்கு சாதகமாகவே பாஜக கருதுகிறது.

English summary

Are Dissatisfied AMMK supporters in favor of Edappadi palanisamy and what will TTV Dinakaran do the next