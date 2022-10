ரயிலில் சத்யா..ஜெயிலில் சதீஷ்! ’வாங்க பழகலாம்’ சூப்பர் ஸ்டார் டூ ’அடிடா அவள’ தனுஷ்! சினிமா காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் காதலித்து பிரிந்து சென்றதால் இளம்பெண் சத்யா ரயிலில் தள்ளிக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், விருப்பமில்லாமல் துரத்திக் துரத்திக் காதலிப்பது காதல் இல்லை.. பெண்ணுக்கு அன்பு மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குவது தான் உண்மையான காதல் எனவும், வயதான காலத்தில் ரஜினி முதல் தற்போதைய பெரும்பாலான நாயகர்கள் இதையே இளைஞர்களுக்கு போதித்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகள் உலாவுகின்றன.

சென்னை பரங்கிமலை மின்சார ரயில் நிலையத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு மாணவி சத்யாவை அவரது முன்னாள் காதலனான சதீஷ் அங்கு வந்த முன் தள்ளிவிட்டு கொடூரமாக கொலை செய்ததோடு, மகளின் இறப்பு செய்தியைக் கேட்டு அவரது தந்தையும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கொலை செய்து விட்டு அங்கிருந்து சதீஷ் தப்பியோடிய நிலையில், போலீசாரின் தீவிர சோதனைக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டு தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என மிரட்டியதால் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

While the young girl Satya was pushed and killed in a train because she fell in love in Chennai, it is not love to chase and fall in love against your will.. Real love is to give love and protection to a woman, and most of the heroes from Rajini to the present are teaching this to the youth in their old age.