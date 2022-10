2 பேரின் காதில் கிசுகிசுத்த வைத்தி.. “ஓபிஎஸ், ஸ்டாலின் ரகசிய மீட்டிங் நடந்ததா?” அப்படியே கேட்டுச்சே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஸ்டாலினும், ஓபிஎஸ்ஸும் அரை மணி நேரம் ரகசியமாக சந்தித்துப் பேசினர் என எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்த நிலையில், அதற்கு ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ்ஸை பீ டீமாக வைத்து அதிமுக வீழ்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின் முயற்சிப்பதாக ஆவேசமாக குற்றம்சாட்டினார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

சட்டசபை இருக்கை விவகாரத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு, ஈபிஎஸ் கோரிக்கையை ஏற்காத நிலையில், அதனை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது இதனை தெரிவித்தார் ஈபிஎஸ்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை தான் திமுக அரசு பாதுகாப்பதாக குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கியுள்ளது ஓபிஎஸ் டீம். ஓபிஎஸ் வீட்டில் நேற்று இரவு நடந்த ஆலோசனைக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

ஸ்டாலினும் ஓபிஎஸ்ஸும் ரகசிய சந்திப்பு! அதிமுகவை ஒடுக்க எந்த காலத்திலும் முடியாது.. எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

"Edappadi Palaniswami has alleged that OPS had secretly met Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin for half an hour. That is completely false. Are you ready to prove that allegation? If it proves so, we will leave AIADMK.” : OPS supporter Vaithilingam has challenged.