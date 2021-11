மாயமான நிறைமாத கர்ப்பிணி.. காட்டிக்கொடுத்த 2 விஷயங்கள்.. 10 மணி நேரத்தில் மீட்ட ஆவடி போலீஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ராஜலட்சுமி (30) என்ற பெண் இரட்டை குழந்தைகளுடன் உள்ள நிறைமாத கர்ப்பிணி ஆவார். இவர் திடீரென மாயமானார். அவரை ஆவடி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி 10 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடித்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்

சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உதயகுமார் என்பவரின் மனைவி நிறைமாத கர்ப்பிணியான ராஜலட்சுமி திடீரென காணாமல் போனார். இன்று பிரசவ அறுவை சிகிச்சை நடைபெற உள்ள நிலையில பயந்துகொண்டு மாயமானாரா என்று அதிர்ச்சியுடன் மருத்துவமனை முழுவதும் தேடி பார்த்தனர்.ஆனால் எங்குமே அவர் இல்லை. உறவினர்கள் வீடுகளிலும் இல்லை.

இரட்டை குழந்தைகளை சுமந்துள்ள ராஜலட்சுமிக்கு மருத்துவமனையில் இன்று பிரசவ தேதி உள்ள நிலையில், கடத்தப்பட்டுள்ளாரா அல்லது யாரேனும் தெரிந்த நபருடன் சென்றாரா என்கிற கோணத்தில் உறவினர்கள் சந்தேகம் அடைந்தனர்.

Rajalakshmi (30), who was admitted to a popular private hospital in Ambattur, Chennai, is a pregnant woman with twins. she was suddenly escaped. Avadi police set her up in search of her and found herwithin 10 hours and handed her over to relatives.