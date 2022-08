தனி டம்ளர், சேர்! இவங்களுக்கு இதான் சார் வேலையே! அதிர வைக்கும் அனுராதாவின் பின்னணி! இவ்வளவு வன்மமா?

Chennai

சென்னை : எஸ்சி பசங்க என்றாலே பிரச்சனைதான் செய்வாங்க.. அந்த பையன் எந்த கம்யூனிட்டி என சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரி பேராசிரியை அனுராதா பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஏற்கனவே அவர் இதே புகாரில் காஞ்சிபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டதும், கல்லூரி பணியாளர்களிடம் கூட சாதிய வன்மத்துடனேயே நடந்து கொண்டதாக பகீர் புகார் கூறுகின்றனர் மாணவர்கள்..

சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் அனுராதா அதே கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர் ஒருவரிடம் சாதி ரீதியாக பேசும் ஆடியோ ஒன்று வெளியாகி தமிழகம் முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மாணவர்களிடையே சாதிய விஷத்தை பரப்பும் வகையில் பேசிய அனுராதா மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது.

மூஞ்சிய பாத்தாலே MBCயா BCயானு சொல்லிருவேன்! அதிரவைத்த அனுராதா! சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் ஷாக்!

