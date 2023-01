சென்னை அண்ணாசாலையில் நடந்து சென்ற பெண்.. கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து..உடல் நசுங்கி உயிரிழப்பு

அண்ணாசாலையில் பழைய கட்டிடத்தின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அண்ணாசாலையில் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்த பழைய கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. சாலையில் நடந்து சென்ற பெண் மீது கட்டடிடம் விழுந்ததால் அந்த பெண் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தார். 2 பெண்கள் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கட்டிட விபத்தினால் சென்னை அண்ணாசாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த பெண் வங்கியில் பணிபுரிந்து வருகிறார். காலையில் வேலைக்கு செல்லும் போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. சென்னை ஆயிரம் விளக்கு மசூதி அருகே நாள் முழுவதும் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டி இருக்கும் அண்ணாசாலையில் பழமையான பயன்படுத்தப்படாமல் அதிகமான கட்டிடங்கள் உள்ளது. அந்த பழைய கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு தயாராகி வந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று காலை தானாகவே இடிந்து விழுந்தது.

காலையில் வேலைக்காக சென்று கொண்டிருந்தவர்களின் மீது சுவர் விழுந்தது. இதில் சிலர் இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டனர். பலத்த காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட 2 பெண்கள் சிகிச்சைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். கட்டடம் இடிந்து விழுந்த இடத்தில் மீட்பு பணியில் தீயணைப்புத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வட இந்தியர்கள் பாஜக வாக்காளர்கள்.. அவர்களை ஆதரிக்க ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்கு..அட்டாக் மோடில் சீமான்

இந்த கட்டிட விபத்தினால் அண்ணாசாலை முழுவதும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. வாகனங்கள் 1 கி.மீ தூரம் அணிவகுத்து ஊர்ந்து செல்கிறது. கட்டிடடத்தின் உரிமையாளர் யார் என்றும் கட்டிட விபத்து நடந்ததையும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

An old unused building in Chennai Annasalai collapsed and an accident occurred. A building fell on a woman who was walking on the road and the woman was crushed to death. 2 women are being treated for serious injuries.