திமுக நாகரீக அரசியல் செய்வதால்.. ஸ்டாலின் புகழ் நாடு முழுக்க விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது! டிஆர்பி ராஜா

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: திமுக ஐடி பிரிவின் செயலரும் மன்னார்குடி எம்எல்ஏவுமான டிஆர்பி ராஜா, ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில் பல முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு உள்ளார்.

இப்போது வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் யுகத்தில் களத்தில் கட்சியைப் பலப்படுத்தும் அளவுக்கு இணையதளங்களிலும் பலப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. திமுகவில் அதற்கான பொறுப்பு மன்னார்குடி எம்எல்ஏவுமான டிஆர்பி ராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

திமுகவின் ஐடி பிரிவின் செயலாளராக உள்ள டிஆர்பி ராஜா கட்சியின் ஐடி விங்கை வலுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். இதற்கிடையே ஒன் இந்தியா தமிழ் ஊடகத்திற்கு அவர் அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில் பல முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

கைவிட்ட மகன்.. எழுதி வைத்த சொத்தை பெற்றோரே ரத்து செய்யலாம்.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

English summary

TRB Rajaa says DMK IT wing has more plans which will be rolled out very soon: DMK TRB Rajaa on Minister PTR issue.