மோடிக்கு எதிராக 63% ஓட்டு.. அறுவடை செய்ய ஸ்டாலின்-ராகுல் திட்டம்.. எப்படி? விளக்கிய ஆர்எஸ் பாரதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ராகுல்காந்தியின் யாத்திரை என்பது பாஜகவுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி தரும் செய்தியாக உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக உள்ள 63 சதவீத ஓட்டை ஒன்றாக திரட்ட தான் முதல்வர் ஸ்டாலின், ராகுல்காந்தி ஆகியோர் இணைந்துள்ளனர்'' என கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணம் குறித்து திமுகவின் ஆர்எஸ் பாரதி புள்ளிவிபரங்களோடு எடுத்து கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கை உயர்த்தவும், வரும் தேர்தல்களில் வெற்றி பெறவும் அக்கட்சி தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் இன்று கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா'என்ற இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் துவங்க உள்ளது.

Rahul Gandhi's Yatra is a very shocking news for BJP. Chief Minister Stalin and Rahul Gandhi have teamed up to gather the 63 percent vote against Prime Minister Narendra Modi,'' DMK's RS Bharthi said with statistics about the Indian Unity Walk from Kanyakumari to Kashmir.